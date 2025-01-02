إجتماعات متفرقة للتوافق على مرشح لرئاسة البلاد في لبنان

مع اقتراب الجلسة النيابية لانتخاب رئيس للجمهورية تداعى الفرقاء اللبنانيون للتوصل إلى لائحة بأسماء مرشحين يحظون بتأييد مسيحي وشيعي، إذ كشفت مصادر متعددة الاتجاهات لصحيفة "الشرق الأوسط" عن أن المعارضة ستعقد اجتماعا موسعا في الساعات المقبلة بالتزامن مع تداعي عدد آخر من النواب السنة من الوسطيين لعقد اجتماع يشارك فيه عدد من النواب المسيحيين، إضافة إلى النائبين العلويين في البرلمان.

وأوضحت المصادر أن اجتماع المعارضة يأتي في سياق التداول في مقاربتها لانتخاب الرئيس، من دون أن تحسم أمرها، وتفضل التفاهم على إعداد لائحة بأسماء أكثر من مرشح شرط أن يحظى جميع هؤلاء بتأييد مسيحي وازن ويرضي الثنائي الشيعي ولا يدور في فلك "حزب الله" الذي يفترض أن يبادر إلى التكيُّف مع التحوُّلات التي شهدتها المنطقة والتعاطي بانفتاح وواقعية في مقاربته لانتخاب الرئيس.

كما أكدت أن المعارضة ستتشاور باحتمال ترشح جعجع لرئاسة الجمهورية وصولا إلى حسم إمكانية التوافق على أسماء عدد من المرشحين يفتح الباب أمام التداول بأسمائهم مع بري للوقوف منه على مدى استعداده للتوافق الذي يؤدي حتماً إلى غربلة الأسماء وحصرها بالذين يشكلون نقطة التقاء مع الثنائي الشيعي ويسمح بانتخابه في الجلسة.