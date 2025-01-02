سوريا - لبنان - فلسطين

بالوثيقة، الإدارة السورية الجديدة تجري تعديلات على المناهج الدراسية لمواد التاريخ والديانة والعلوم


قامت وزارة التربية السورية الانتقالية بإجراء تعديلات في المناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية، طالت تاريخ سوريا القديم والحديث ومسلّمات سورية تعود لقبل عهد الأسد، حيث شملت التعديلات حذف نصوص وفقرات وإعادة صياغة عبارات وإزالة أو تعديل صور ورسوم في عدد من الكتب المدرسية، وحذف كل ما هو متعلق بالنظام السوري السابق وأيضا فقرات متعلقة بمفاهيم الآلهة في كتب التاريخ والفلسفة.

وشملت التغييرات التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل اعتبار زنوبيا شخصية خيالية وحذف تاريخ الآراميين والكنعانين وحذف تاريخ الآلهة القديمة، وأيضا ما يتعلق بتطور القانون وفق شريعة "حمورابي".

كما طالت التعديلات حذف أحاديث نبوية ضعيفة في مادة التربية الدينية واستبدال عبارات وطنية مثل "الدفاع عن الوطن" لتصبح "في سبيل الله".

ووصلت التعديلات في الصف الثالث الثانوي العلمي إلى حذف الوحدة الكاملة المتعلقة بـ"أصل وتطور الحياة" وحذف فقرة "تطور الدماغ" بالكامل من مادة العلوم، وأما مادة اللغة العربية فقد شهدت حذف نص "حماة الديار".

من "المغضوب عليهم" إلى "اليهود والنصارى"!!

كذلك من التعديلات التي أثارت ضجة واسعة بين المواطنين السوريين وصلت إلى حد الاستياء، جرى استبدال في مادة التربية الدينية للصف الأول عبارات "المغضوب عليهم" و"الضالين" إلى "اليهود والنصارى"، واستبدلت عبارة "طريق الخير" بعبارة "طريق الإسلام".

وايضا من التعديلات التي تمس التاريخ السوري القريب جرى حذف كل الفقرات التي تتحدث عن حقبة حكم الدولة العثمانية، والتي كانت توصف في المناهج السورية على أنه "السلطة العثمانية الغاشمة".

وأيضا حذف رموز النظام السوري السابق وإلغاء مادة " التربية القومية"، والفقرات المتعلقة بـ "حرب تشرين التحريرية"، بالإضافة إلى الصور والرسومات المتعلقة بها.

وبالنسبة للصف الأول الثانوي الأدبي، شملت التعديلات مادة الفلسفة بإزالة عدد من النصوص بالكامل مثل "الفكر الفلسفي الصيني"، بينما شهدت النصوص المتبقية إعادة صياغة.

ونشرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" وصفحة وزارة التعليم على "فيسبوك"، نسخة من التعديلات عبر فيسبوك، بموجب تعميم بتوقيع نذير القادري وزير التربية والتعليم.

كما قضى التعميم بحذف عدة إشارات للآلهة وأسمائها في الميثيولوجيا القديمة من كتب التاريخ، وحذف جملة "إعدام قادة الحركة الوطنية في السادس من أيار 1916".

"يحكمه شرع الله"

وكذلك، استبدال مفهوم "الشهادة" من في "سبيل الوطن" إلى "في سبيل الله"، من كتب التربية الإسلامية في كل الصفوف، وعبارة "يحكمه قانون العدل" بـ "يحكمه شرع الله"، و"مبدأ الأخوة الإيمانية" بدلا من "الأخوة الإنسانية" وغيرها الكثير من التعديلات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حملة واسعة في مدينة حمص للقبض على \"مجرمي الحرب ومتورطين بجرائم رفضوا تسليم سلاحهم\"!
إجتماعات متفرقة للتوافق على مرشح لرئاسة البلاد في لبنان
بالوثيقة، الإدارة السورية الجديدة تجري تعديلات على المناهج الدراسية لمواد التاريخ والديانة والعلوم
وجهاء وعشائر الخليل يصدرون بيانا عما يجري في مخيم جنين وممارسات السلطة الفلسطينية!
صورة توضح آثار القصف الصهيوني لأحياء بيت حانون شمالي قطاع غزة!
سماحة الشيخ نعيم قاسم: المقاومة استعادت عافيتها وستصبح أكثر قوة
الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية دفعت النظام الصحي في غزة إلى حافة الانهيار!
رئيس التيار الوطني الحر، يتوقع مفاجآت في جلسة انتخاب رئيس لبنان!
أنباء متضاربة عن اشتباكات في دمشق وحملة أمنية في ريف حمص!
الحكومة السورية الانتقالية تستحدث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك