سماحة الشيخ نعيم قاسم: المقاومة استعادت عافيتها وستصبح أكثر قوة

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أنّ الحزب أثبت بالمقاومة أنه لم يُمكّن العدو من التقدم، والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها.

وفي كلمة له خلال المؤتمر الدولي الرابع لتكريم العلامة محمد تقي مصباح يزدي في طهران، رأى الشيخ قاسم أنّ الاعتداء الذي حصل على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي.

وأوضح أنّ "المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان والثّلة المؤمنة ما يمكّنها من أن تصبح أقوى".

يُشار إلى أنّ جيش الإحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه، وينفذ عمليات نسف للمنازل، ويستهدف المدنيين، الأمر الذي أدّى إلى استشهاد عددٍ من المواطنين وإصابة آخرين.