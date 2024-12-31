سوريا - لبنان - فلسطين

أنباء متضاربة عن اشتباكات في دمشق وحملة أمنية في ريف حمص!


ذكرت مصادر إعلامية سورية أن إدارة العمليات العسكرية دخلت حي المزة 86 بدمشق وتجري مداهمات ضد فلول النظام السابق وسط اشتباكات مع مسلحين، بينما نفت مصادر أخرى صحة هذه التقارير، حيث ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات إدارة العمليات العسكرية داهمت حي المزة وسط إطلاق نار كثيف، لاعتقال مسلحين رافضين للتسوية ومتهمين بارتكاب جرائم وللبحث عن السلاح.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت إدارة العمليات العسكرية الأسبوع الماضي حملة أمنية واسعة في مناطق قدسيا، الهامة، جبل الورد، وحي الورود بريف دمشق، بهدف تمشيط المنطقة من السلاح.

كما أعلنت الإدارة العسكرية عن فرض حظر تجوال في بعض المناطق المستهدفة لضمان سير العمليات، ودعت السكان للتعاون مع الجهات الأمنية والإبلاغ عن أي وجود للأسلحة غير المصرح بها أو أي نشاط مشبوه.

 بالمقابل، نفت مصار إعلامية وجود أي مداهمة لإدارة العمليات العسكرية لحي المزة ، وقال موقع "صوت العاصمة" إنه "لا يوجد صوت لاطلاق رصاص كثيف في الحي كما يدعي المرصد السوري بل اعتقلت إدارة العمليات ثلاثة مسلحين تم الابلاغ عنهم من وجهاء الحي".

كما ذكر المرصد السوري أيضا أن إدارة العمليات العسكرية فرضت حظر تجوال في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وبدأت صباح اليوم الثلاثاء، بحملة مداهمة لبعض منازل المطلوبين بقضايا منها "التشليح" وأعمال أخرى.

كما سمع أصوات إطلاق نار كثيف خلال عمليات المداهمة، في عدة أحياء من تلبيسة، واعتقلت خلال الحملة تسعة أشخاص متهمين بأعمال تجارة مخدرات واختطاف، تزامنا مع استمرار الحملة داخل أحياء المدينة، حسب المرصد السوري.

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