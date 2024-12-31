الحكومة السورية الانتقالية تستحدث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية

أصدر رئيس الحكومة السورية الانتقالية محمد البشير قرارا باستحداث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، إذ تتولى الهيئة الإشراف والتنظيم لدخول وخروج الركاب والبضائع والملاحة البحرية والموانئ وأعمال النقل البحري.
وتتبع لها، الشركة العامة لمرفأي طرطوس واللاذقية، مديرية الجمارك، والمراكز الحدودية، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للنقل البحري، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركة التوكيلات الملاحية.
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