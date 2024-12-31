سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش الأمريكي يواصل تعزيز قواته في شمال شرق سوريا!


أفادت مصادر سورية اليوم الثلاثاء بهبوط طائرة شحن أمريكية أخرى بقاعدة "خراب الجير" شمالي الحسكة، محملة بمعدات لوجستية وأسلحة وذخائر، وذلك في إطار "تعزيز قدرات التحالف"، وجاء ذلك، حسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بعد أن هبطت طائرة شحن عسكرية أمريكية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، فجر الاثنين في قاعدة "خراب الجير"، تلتها في غضون ساعات طائرة أخرى هبطت في القاعدة العسكرية بمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي

كما ذكر المرصد أيضا أن قوات "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن لمحاربة "داعش"، استقدمت رتلا عسكريا يتألف من 55 شاحنة، فجر الاثنين، عبر معبر الوليد الحدودي إلى الأراضي السورية، وضم الرتل معدات عسكرية ولوجستية، وشاحنات محملة بالوقود ومدرعات وصناديق مغلقة.

فيما رصدت اليوم دورية عسكرية لقوات "التحالف الدولي" بمركبات "برادلي" تتجول في مدينة الحسكة.

بالمقابل، أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في 19 ديسمبر الجاري أن عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في سوريا حاليا يقدر بحوالي 2000  جندي وليس 900 جندي كما كان يصرح به سابقا.

وبعد سقوط نظام بشار الأسد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن تنظيم "داعش" الإرهابي سيحاول استخدام أي فراغ في السلطة بسوريا لاستعادة قدراته، مضيفا "لن نسمح بذلك".

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