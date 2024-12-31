سوريا - لبنان - فلسطين

وفاة رضيع آخر في مستشفى شهداء الأقصى في غزة نتيجة البرد!


أفاد مراسل القناة الروسية بأن الرضيع سند وسام كامل عياد، وعمره أربعة شهور، توفي نتيجة البرد، في مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة.

وبوفاة هذا الرضيع يكون عدد الأطفال الذين توفوا في غزة نتيجة البرد القارس ارتفع العدد إلى سبعة، بعد وفاة الرضيع علي البطران، الذي يبلغ من العمر شهرا واحدا، أمس الاثنين، وهو توأم الطفل جمعة الذي توفي الأحد بسبب البرد في خيمة بـ"دير البلح"، وسط القطاع.

وعلى مدى الأيام السابقة، وثق وفاة أربعة أطفال حديثي الولادة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والبرد الشديد.

وحسب المصادر المحلية، تسبب انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات في ظهور حالات مرضية جديدة بين الأطفال، مما يفاقم الوضع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

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وفاة رضيع آخر في مستشفى شهداء الأقصى في غزة نتيجة البرد!
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