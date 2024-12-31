سفارة أمريكا بدمشق: مسؤولون ناقشوا مع السلطات مواصلة قتال داعش ومنع عودة إيران!

صرّحت السفارة الأمريكية في العاصمة السورية دمشق بأن مسؤولين أمريكيين التقوا مع السلطات المؤقتة في دمشق، وبحثوا عددا من الملفات من بينها منع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا، إذ كتبت السفارة في منشور عبر منصة "إكس": "التقى مسؤولون أمريكيون مع السلطات المؤقتة في دمشق وأثاروا الحاجة إلى: حماية المواطنين الأمريكيين والتأكد من مصير المواطنين الأمريكيين المختفين، مواصلة القتال ضد داعش ومنع إيران من الظهور مرة أخرى في سوريا، تمثيل جميع السوريين بشكل كامل وضمان عملية سياسية شاملة".

في حين لم تذكر السفارة في منشورها هوية المسؤولين الأمريكيين أو السوريين الذين التقوا.

ومن الجدير بالذكر أن السفارة الأمريكية في سوريا أغلقت أبوابها وسحبت كل الموظفين بمن فيهم السفير الأمريكي حينها روبرت فورد في فبراير 2012 بعد أن كانت قد طلبت من الحكومة السورية أن تزيد من إجراءات الحماية حول سفارتها في دمشق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند في بيان "عبرنا نحن وعدة بعثات دبلوماسية اخرى عن بواعث قلقنا بشأن الأمن للحكومة السورية لكن النظام لم يستجب بشكل كاف"، وتابع البيان، أن "فورد وموظفي السفارة سيستمرون بعملهم لكن من واشنطن وسيحافظون على اتصالاتهم مع المعارضة السورية لدعم الانتقال السلمي للحكم".