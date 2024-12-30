جيش الإحتلال: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة

صرّح جيش الإحتلال مساء اليوم بأن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة، حيث ذكر في بيان: "اعترض سلاح الجو في تمام الساعة 20:37 في منطقة غلاف غزة قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من شمال قطاع غزة"، كما أوضح أنه تم تفعيل الإنذارات في غلاف غزة.

فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أنه "تم اعتراض صاروخين تم إطلاقهما من بيت حانون، فيما دوت صفارات الإنذار في زيكيم ونتيف".

ونشرت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى" الجناح العسكري "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، مساء الاثنين، مشاهد من قصف موقع قيادة وسيطرة للجيش الإسرائيلي في محور "نتساريم" برشقة صاروخية.

ويواصل جيش الإحتلال حربه على غزة منذ شهر أكتوبر 2023، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في معارك شمال غزة وإصابة 3 آخرين من "لواء كفير" بجروح خطيرة.