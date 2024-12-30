سوريا - لبنان - فلسطين

العثور على مقبرة جماعية تضم مئات الجثث في مدينة حلب السورية


أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة اليوم الاثنين العثور على مقبرة جماعية تضم المئات من الجثث في مدينة حلب شمالي سوريا، حيث أشارت الوزارة في بيان على قناتها في "تلغرام" أن اكتشاف المقبرة الجماعية تم بناء على بلاغ من أحد المواطنين في مدينة حلب.

ولفت البيان إلى أن قائد شرطة محافظة حلب العميد أحمد لطوف توجه إلى الموقع للكشف عن الحالة، وتم إبلاغ فرق الدفاع المدني للتوجه إلى المكان.

وأوضحت أنه سيجري لاحقا تحديد هويات الجثث من خلال فحص الحمض النووي DNA.

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العثور على مقبرة جماعية تضم مئات الجثث في مدينة حلب السورية
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