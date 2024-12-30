توغل إسرائيلي جديد في مدينة البعث السورية!

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك" الروسية بتوغل القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين داخل مدينة البعث في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، عقب الدفع بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة، حيث أوضحت المصادر، أن "القوات الإسرائيلية وصلت إلى عدة مبان ومؤسسات حكومية داخل المدينة وطلبت من الموظفين إخلاءها على الفور.

وفي ذات السياق أفادت صحيفة "الوطن" السورية" بأن القوات الإسرائيلية تتقدم بالدبابات والآليات المدرعة باتجاه مدينة السلام "البعث سابقا".

وبحسب للصحيفة فقد منعت القوات الإسرئيلية المواطنين من الوصول إلى المركز الثقافي ومديرية التموين وشركة الكهرباء والمصرف العقاري والمخبز الاحتياطي بحجة التفتيش، وتجبر العاملين على إخلاء مكاتبهم والخروج منها.

ومن الجدير بالذكر أن القوات لإسرائيلية قد توغلت يوم الأربعاء الماضي في أطراف بلدة سويسة بريف القنيطرة في سوريا، ضمن سلسلة تحركات على الحدود السورية عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد بحجة تأمين حدودها.