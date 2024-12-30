 إستشهاد جميع أفراد عائلة "شبات" بقصف صهيوني على منزلهم في بيت حانون

ذكر مراسل القناة الروسية في قطاع غزة اليوم الاثنين، بإستشهاد جميع أفراد عائلة "شبات" في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في بيت حانون شمال قطاع غزة، إذ استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بالقصف وإطلاق النار المكثف مناطق متفرقة في جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون ومنطقة الصفطاوي والتوام أيضا، يوم الأحد، بالتزامن مع تشديد الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية، حيث أفيد عن إستشهاد سبعة من أفراد عائلة سعيد شبات وإصابة آخرين في القصف.

وفي شمال القطاع أيضا، أفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق قنابل إنارة شمال غربي مدينة غزة.

في ذات السياق، أفاد المرسل بغرق عشرات الخيام في مخيمات النزوح في دير البلح وسط القطاع ومواصي خان يونس جنوب القطاع.

كما تداولت وسائل إعلام فلسطينية صورة أم تجلس أمام جثمان طفلها الذي قتل في قصف إسرائيلي مدفعي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أمس الأحد.

في غضون ذلك، ذكرت التقارير، بأن زوارق الاحتلال الحربية الإسرائيلية قصفت منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.514 شهيداً، و108.189 مصابا.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن القوات الإسرائيلية ارتكبت ثلاثة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدًا و99 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.