سوريا: شهداء وجرحى بانفجار بريف دمشق إثر قصف إسرائيلي!

سقط عدد من الشهداء والجرحى بانفجار في مستودعات قرب مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق اليوم الأحد، حيث رجحت مصادر سورية أن يكون الحادث ناجما عن قصف إسرائيلي.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن انفجارا عنيفا هز أحد مستودعات السلاح التي كانت تابعة لقوات النظام السابق قرب مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، يرجح أنه ناجم عن استهداف إسرائيلي، مما أدى لإستشهاد شخصين كحصيلة أولية، ودمار واسع في المستودع.

في ذات السياق، أفادت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادرها بوقوع خمسة شهداء وأضرار مادية جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لمحلات تجارية في محيط مدينة عدرا الصناعية.