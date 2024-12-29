سوريا - لبنان - فلسطين

سبعة شهداء في استهداف إسرائيلي لمستشفى الوفاء غرب مدينة غزة


صرّح مراسل القناة الروسية اليوم الأحد بشن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت الطابق العلوي لمستشفى الوفاء غرب مدينة غزة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 7 أشخاص.

كما أشار مراسلنا إلى إستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم الأحد.

 

من جهته، قال وكيل وزارة الصحة في غزة: إن مستشفى المعمداني بات الأساسي في مدينة غزة والشمال بعد خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة.

 

وأضاف أن عدد الأسرة في مستشفى المعمداني زادت بنسبة 200% بسبب الضغط عليه.

 

وقال محاصرون في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة: إن القصف الإسرائيلي علينا مستمر منذ ساعات بلا توقف، ولا نستطيع الخروج لكثافة القصف وعشوائيته.

 

وأضافوا أن "الكلاب الضالة تنهش جثامين الشهداء الملقاة في الشوارع، ونخشى أن نموت جوعا بسبب محدودية الطعام المتبقي لدينا".

 

فيما يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي أدت إلى مقتل 45 ألفا و484 شخصا في الحصيلة الأاخيرة التي أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

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