سوريا - لبنان - فلسطين

سرايا القدس تستهدف الجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في محيط مسجد العطار بـالهاون


أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في محيط مسجد العطار جنوب غرب مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، حيث ذكرت السرايا في بيان مقتضب، إن عملية الاستهداف تمت بصواريخ "الهاون".

وأوضحت في منشورها بأن عناصرها سيطروا على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية.

ونشر الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" مشاهد من قصف الجنود والآليات بصواريخ "الهاون".

في ذات السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 45.484 شهيدا و108.090 مصابا، كما جاء في تقرير الوزارة اليومي أن القوات الإسرائيلية ارتكبت مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و52 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الصحة قد أعلنت أن القوات الإسرائيلية قتلت 1000 طبيب وممرض في القطاع منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.

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سرايا القدس تستهدف الجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة في محيط مسجد العطار بـالهاون
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