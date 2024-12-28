وفد من الجامعة العربية يستعد لزيارة سوريا

أكد مصدر دبلوماسي عربي أن جامعة الدول العربية سوف ترسل وفدا من أمانتها العامة إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة، حيث أوضح المصدر الدبلوماسي لـلقناة الروسية أن تلك الزيارة لوفد الجامعة العربية إلى سوريا هدفها "التعرف على الوضع في سوريا عن قرب واللقاء مع الإدارة السورية الجديدة".

وأصدرت جامعة الدول العربية بيانا عقب سقوط الأسد وتولي المعارضة السورية الإدارة في البلاد أكدت فيه أنها "لن تتواني عن مواكبة ودعم سوريا البلد العربي ذي التاريخ المديد والاسهام الضخم في مسيرة الحضارة الإنسانية وصولاً الي تجاوز المرحلة الحالية بسلام".

كما اعتبرت الجامعة العربية أن المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب من جميع السوريين إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والتحلي بالمسئولية وضبط السلاح حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل علي استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن.

وشددت الأمانة العامة على ضرورة احترام كافة الأطراف لسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها، وحصر السلاح بيد الدولة، وحل أية تشكيلات مسلحة، ورفض التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار!