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سوريا - لبنان - فلسطين
قسد تعلن مقتل 17 عنصرا من الفصائل الموالية لـ #تركيا في معارك شمال #سوريا
وكالة انباء براثا
89
2024-12-28
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