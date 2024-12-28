صحيفة لبنانية : سوريا تسيل لعاب تركيا من تجديد المسجد الأموي إلى إقامة قواعد عسكرية

قالت "القناة 12" العبرية إن مسؤولين أتراك بعثوا برسائل إلى تل أبيب يطلبون فيها إنشاء آلية تنسيق مع الجيش الإسرائيلي على غرار الآلية التي كانت بين روسيا وإسرائيل في سوريا.

وأضافت أن طلب أنقرة يندرج في إطار دخول تركيا إلى سوريا.

وفي السياق، قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية إن "سوريا تسيل لعاب تركيا من تجديد المسجد الأموي إلى إقامة قواعد عسكرية".

وبحسب الصحيفة اللبنانية، تهدف تركيا إلى إنشاء ممر نقل وتجارة عبر سوريا والسيطرة على البنية التحتية للبلاد، لكن المشروع الأكثر طموحا هو إنشاء جيش سوري جديد قوامه 300 ألف جندي بدعم تركي كامل.

وتتضمن الخطة إنشاء 5 معسكرات عسكرية في مناطق مختلفة من سوريا، تتألف النواة الأولية من 50 ألف جندي من "الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا، و50 ألف مقاتل من "هيئة تحرير الشام".

هذا، ووفق تقرير نشرته صحيفة "حريات" التركية، فإن سوريا تشهد عملية إعادة إعمار متسارعة في ظل النفوذ التركي المتزايد.

وتقول الصحيفة التركية إن وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية في سوريا أسرع من المتوقع، حيث تم تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة وتعيين سلسلة من المسؤولين الرئيسيين.

وشدد نائب الرئيس التركي جودت يلماز على الأهمية الاستراتيجية لسوريا باعتبارها ممرا للنقل والتجارة.

ووفقا لجودت يلماز، سيتم دمج سوريا في الممرات اللوجستية لتركيا بما في ذلك ممر التنمية المخطط له مع العراق والممر المخطط بين تركيا وأذربيجان عبر أرمينيا.

ومن التطورات الهامة الأخرى الإعلان المتوقع عن توقيع اتفاقية بحرية حصرية بين تركيا وسوريا، وهي الخطوة التي أثارت احتجاج قبرص اليونانية والاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصحافة التركية، فمن المتوقع أن يغير هذا الاتفاق ميزان القوى في شرق المتوسط ​​لصالح تركيا.

وبحسب تقارير نشرتها صحيفة "يني شفق" تخطط تركيا أيضا لإنشاء قواعد عسكرية في دمشق وحمص إلى جانب القواعد البحرية في طرطوس واللاذقية.

علاوة على ذلك، يتم دراسة إمكانية إنشاء قاعدة في لبنان ضمن مفهوم استراتيجي تركي يرى أن "سوريا ولبنان جزء من حوض عسكري واقتصادي واحد تحت النفوذ التركي".

المسجد الأموي

إلى ذلك، عرضت رئيسة بلدية تركية تجديد سجاد المسجد الأموي في العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد أسبوعين على سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت فاطمة شاهين رئيسة بلدية ولاية غازي عنتاب الواقعة جنوب شرق تركيا، في تغريدة على منصة "إكس": "نحن كبلدية غازي عنتاب الكبرى وجمعية مصدري السجاد في جنوب شرق الأناضول، نتشرف ونسعد بتجديد سجاد الجامع الأموي بدمشق".

وجاءت تغريدة رئيسة بلدية الولاية الحدودية مع سوريا تعقيبا على مقطع فيديو من المسجد الأموي بثه الباحث التركي عبد القادر شن ناشد فيه رئاسة الشؤون الدينية التركية أو وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) للمساهمة في تجديد السجاد القديم للمسجد الأموي بدمشق.