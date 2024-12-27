إيران تحذر من تحوّل سوريا إلى "ملاذ للإرهاب"

حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، من تحول سوريا الى "ملاذ للإرهاب".

وقال عراقجي في تصريح صحفي: "نرفض أي نوع من التدخل الأجنبي لتفادي عدم تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب ولضمان أن لا تشكل تهديداً لجيرانها".

وأكد ان بلاده "ترغب في تحقيق الاستقرار والهدوء ومنع الفوضى والاضطرابات في سوريا".

ودعا وزير الخارجية الإيراني الى "ضمان أمن جميع المكونات العرقية والطائفية في سوريا". وتابع عراقجي "قلقون من إثارة الفتن في سوريا بهدف تحويل انتباه الرأي العام نحو تهديدات غير واقعية".

وأكد "مشاطرته لرؤية دول المنطقة في تحقيق انتقال آمن وسلمي وصولا إلى بلورة حكومة شاملة في سوريا".