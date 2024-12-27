سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على غزة إلى 45436 شهيدا و108038 مصابا


ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، إلى 45 ألفا و436 شهيدا و108 آلاف و38 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، في تقريرها اليومي، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ثلاث مجازر، أسفرت عن استشهاد 37 شخصا، وإصابة 98 آخرين".

وأضافت ،أن عددا من الضحايا مازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ448 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95 بالمئة من السكان"

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