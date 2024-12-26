سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا تدخل مرحلة المقاومة المسلحة مقتل واصابة 24 عنصرا من جماعة الجولاني


شهدت سوريا يوم امس الأربعاء احداثا امنية وسياسية متوترة على المستوى الشعبي، حيث شهدت تظاهرات من العلويين هناك (طائفة الرئيس السابق بشار الأسد)، احتجاجا على مقطع فيديو متداول اظهر حرق مرقد "ابي عبد الله الخصيبي"، وهو واحد من ابرز أئمة العلوية، قبل ان يتم فض التظاهرات ثم الإعلان عن مقتل واصابة 24 فردا من عناصر الداخلية السورية ( عصابات الجولاني ).

وقالت وزارة الداخلية السورية، انه قتل 14 عنصراً وإصيب 10 آخرين من عناصر وزارة الداخلية ( عصابات الجولاني ) إثر تعرضهم "لكمين  من قبل ما اسماه بفلول النظام البائد بريف محافظة طرطوس، أثناء أدائهم لمهامهم في حفظ الأمن وسلامة الأهالي"، بحسب وصف البيان.

ويظهر ان سوريا بدأت تشهد ما كان يشهده العراق بعد سقوط النظام واتهام "البعثيين وانخراطهم في بعض التنظيمات" وتنفيذ الاعمال التخريبية، وهو تحول بدأت بوادره في سوريا ويفتح الباب امام الكثير من التكهنات والمخاوف.

وكانت وزارة الداخلية السورية، قالت انه انتشرت اليوم على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر حادثة اقتحام واعتداء على مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي أحد المزارات الدينية لإحدى الطوائف في محافظة حلب، وتم الترويج لهذه المقاطع على أنها حدثت مؤخرًا.

وأكدت الوزارة أن الفيديو المنتشر هو فيديو قديم يعود لفترة تحرير مدينة حلب أقدمت عليه مجموعات مجهولة، وإن أجهزتنا تعمل ليل نهار على حفظ الأملاك والمواقع الدينية، الهدف من إعادة نشر هكذا مقاطع هو إثارة الفتنة بين أبناء الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها سوريا.

وأضافت: "على إثرها، حاولت بعض ما اسمته بالفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري استغلال الشائعات وقامت باستهداف قواتنا في وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من القتلى  والجرحى".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سوريا تدخل مرحلة المقاومة المسلحة مقتل واصابة 24 عنصرا من جماعة الجولاني
سرايا القدس تستهدف موقع قيادة وسيطرة للجيش الصهيوني في محور نتساريم
إيران: مزاعم تدخلنا بالشأن السوري باطلة ومستغربة
محسن رضائي : المقاومة السورية ستنتعش خلال أقل من عام
اسرائيل تقتل 5 صحافيين شمال غزة ووفاة ثلاثة رضع "متجمدين" نتيجة البرودة
حظر التجوال في حمص من جديد.. ماذا يجري في سوريا
انهيار مبنى بعد حريق ضخم في لبنان
المرصد السوري: اغتيال 3 قضاة في ريف ‎حماة الغربي
المدعو ابو محمد الجولاني يطلب فريق جديد من تركيا لحمايته من منافسيه
صحة غزة تعلن أحدث إحصائية للشهداء وإسرائيل تواصل مجازرها في القطاع
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك