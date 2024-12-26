محسن رضائي : المقاومة السورية ستنتعش خلال أقل من عام

توقع عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني والقائد الأسبق للحرس الثوري الجنرال محسن رضائي، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، أن تنتعش المقاومة السورية خلال أقل من عام ضد هيئة تحرير الشام والاحتلال الاسرائيلي.

وقال رضائي في تدوينة له عبر منصة "إكس" على خلفية المواجهات التي دارت الليلة الماضية بين مجموعات سورية من العلويين وغيرهم ضد هيئة تحرير الشام في اللاذقية وطرطوس وحمص ودمشق "شباب سوريا المقاوم وشعبها لن يصمتوا أمام الاحتلال والعدوان الأجنبي والشمولية الداخلية لجماعة ما".

وأضاف، أنه "في أقل من عام سيعيدون إحياء المقاومة في سوريا بشكل مختلف، وسيبطلون المخطط الشرير والمخادع لأمريكا والكيان الصهيوني ودول المنطقة".

وبعد مرور أسبوعين على الإطاحة بنظام بشار الأسد، لا تزال سوريا تعيش حالة من الاضطراب. وأعلنت الحكومة المؤقتة في هذا البلد، مساء الأربعاء، أنه خلال الهجوم على قوات الشرطة في محافظة طرطوس، "قُتل 14 ضابطاً من عصابات الجولاني على يد أنصار الأسد".

كما أعلنت وزارة الداخلية السورية عبر نشر رسالة على شبكة التلغرام، عن إصابة 10 ضباط آخرين.