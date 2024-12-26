اسرائيل تقتل 5 صحافيين شمال غزة ووفاة ثلاثة رضع "متجمدين" نتيجة البرودة

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024) باستشهاد 5 صحافيين جراء استهداف القوات الإسرائيلية بشكل مباشر لمركبتهم أمام مستشفى العودة شمال قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن النيران اشتعلت بشكل كبير في السيارة، ما أدى إلى استشهاد جميع الصحافيين على متنها وهم يتبعون لقناة "القدس".

يأتي هذا بالتزامن مع استشهاد 5 أشخاص وإصابة عشرون آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون بمدينة غزة.

وحذر المسعفون من أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأفراد المحاصرين تحت الأنقاض.

وخلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، تجمّد 3 أطفال حديثي الولادة حتّى الموت في مخيّمات النازحين بمنطقة المواصي في خان يونس جنوب قطاع غزّة، بسبب انخفاض درجات الحرارة وعدم القدرة على الوصول إلى مأوى دافئ.

هذا وقالت وزارة الصحة في غزة أمس الأربعاء إن أكثر من 45,361 فلسطينيا استشهدوا في الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.