سوريا - لبنان - فلسطين

حظر التجوال في حمص من جديد.. ماذا يجري في سوريا


أعلنت قيادة شرطة حمص السورية، اليوم الأربعاء، فرض حظر التجول في المدينة من الساعة الـ6 مساء حتى الـ8 صباحا.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "تقرر فرض حظر التجول في مدينة حمص من الساعة الـ6 مساء حتى الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي".

وكانت إدارة العمليات العسكرية للفصائل المسلحة السورية قد أعلنت في وقت سابق، حظر التجول ليلًا في محافظة حمص حرصاً على سلامة المدنيين، فيما قامت بإلغاءه في مدينة دمشق، ودعت المواطنين للعودة إلى أعمالهم ومؤسساتهم.

 

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حظر التجوال في حمص من جديد.. ماذا يجري في سوريا
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