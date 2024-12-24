المدعو ابو محمد الجولاني يطلب فريق جديد من تركيا لحمايته من منافسيه

افادت مصادر خاصة ان قائد الإدارة الجديدة في سوريا الارهابي ابو محمد الجولاني طلب من تركيا انشاء فريق خاص لحمايته يكونون مرافقين له خوفا من اغتياله

واوضحت المصادر ان هذا الطلب جاء على خلفية الاستياء الحاصل داخل الفصائل الارهابية التي ساعدته في دخول سوريا واسقاط نظام بشار الاسد بسبب سياسته في اتخاذ القرارات كان من ابرزها نزع اسلحتها ودمجها بوزارة الدفاع مما ولد شعور بالتهميش وقد ادرك الاخير مخاوف هذه الفصائل

كما ان هناك مشاكل كبيرة بين احد الفصائل الارهابية في ادلب فقام الجولاني باعتقالهم وزجهم بالسجون وادى ذلك الى اندلاع تظاهرات قادتها زوجات المعتقلين ورفعوا شعارات مناهضة للجولاني لذلك طلب من الاتراك ارسال فريق محترف لحمايته من اعدائه المحتملين