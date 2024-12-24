صحة غزة تعلن أحدث إحصائية للشهداء وإسرائيل تواصل مجازرها في القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، (24 كانون الأول 2024)، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي للقطاع منذ أكتوبر 2023 إلى 45.338 شهيداً، و107.764 مصابا.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيداً و54 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة الصحة.