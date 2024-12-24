دخول قوات أمريكية الى مدينة كوباني السورية

أفادت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، بأن قوات أمريكية دخلت الى مدينة كوباني السورية لمنع سقوطها بيد المجاميع المسلحة.

وقالت المصادر إن "قوة أمريكية من النخبة وصلت الى مركز مدينة كوباني التي تشهد منذ أيام اشتباكات في محيطها مع الوية مسلحة تخضع لسيطرة انقرة في مسعى للسيطرة على المدينة وانهاء أي وجود عسكري للكرد".

وأضافت ان "القوة الامريكية رغم انها محدودة لكنها تمثل رسالة من واشنطن بانها لن تسمح بسقوط كوباني امام الزحف الذي تقوده انقرة منذ اكثر من أسبوع والذي تسبب في سقوط اكثر من 100 قتيل من الطرفين حتى الان".

وأشارت المصادر الى ان "نشاط القوة الامريكية اخذ 3 مسارات في الأيام الأخيرة وهي محاولة إعادة رسم خارطة انتشارها في سوريا وسط توقعات بانها تبحث عن مناطق جديدة لإيجاد قواعد لها مع تدفق المزيد من الارتال العسكرية".