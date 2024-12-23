حزب الله يعين يوسف الزين خلفاً للشهيد محمد عفيف

تولى يوسف الزين منصب مدير العلاقات الإعلامية في حزب الله، خلفاً للشهيد محمد عفيف، وذلك في إطار ورشة تعيينات وإعادة توزيع مواقع داخل الحزب، إذ يُعرف الزين بخبرته الإعلامية الواسعة، حيث شغل سابقاً منصب المدير العام لإذاعة النور، وأسهم بشكل بارز في تطوير العمل الإعلامي وتعزيز الخطاب الإعلامي للمقاومة، بحسب موقع "ليبانون ديبايت".

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التعيين إيجاباً على الحضور الإعلامي لحزب الله، ويأتي استكمالاً للمسار الذي أسسه الشهيد عفيف خلال فترة توليه إدارة العلاقات الإعلامية.