إستشهاد وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من غزة

إستُشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف القوات الإسرائيلية لمناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أفاد مراسل القناة الروسية بإستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 19 آخرين أحدهم بجروح خطيرة جراء قصف مسيرة إسرائيلية لعناصر تأمين المساعدات بالقرب من نقطة إسعاف في مواصي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر صحفية إستشهاد 11 شخصا في منطقة المواصي غرب محافظة خان يونس جنوب القطاع بعدما قصفت القوات الإسرائيلية خياما تؤوي نازحين.

كما إستُشهد شخصين وأصيب عدد آخر في قصف إسرائيلي استهدف مركبة مدنية في منطقة المواصي غرب خان يونس.

و إستُشهد شخص جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الشعف شرق محافظة غزة.

وأشارت وكالة "شهاب" إلى إستشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء قصف إسرائيلي على منطقة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

كذلك نفذت القوات الصهيونية عمليات نسف لبنايات سكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامنا مع إطلاق نار من قبل الآليات العسكرية المتمركزة في منطقة الصفطاوي، إضافة لغارات جوية متواصلة شمال وجنوب محافظة غزة، كما نسفت عددا من المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع.