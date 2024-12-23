مطار دمشق يعلن عن تمديد تعليق الرحلات الجوية من والى المطار للمرة الثانية

أعلن مطار دمشق الدولي، عن تمديد تعليق الرحلات الجوية من والى المطار للمرة الثانية على التوالي منذ إيقاف الرحلات بعد سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، إذ أعلن مطار دمشق الدولي تعليق الرحلات الجوية حتى الأول من كانون الثاني 2025، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.

وجاء هذا التعليق، كثاني تمديد وثالث موعد، حيث مدد المطار تعليق الرحلات في 18 ديسمبر لغاية 24 ديسمبر (أي يوم غد الثلاثاء)، اما التعليق الأول فكان محددا من المفترض من 8 وحتى 18 ديسمبر، والسماح فقط بالاقلاع والهبوط بتصاريح خاصة، فيما استأنف المطار الرحلات الداخلية منذ 4 أيام.