الكيان المحتل يواصل هدم وجرف المنازل والبساتين في الجنوب اللبناني!

ندد وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية عباس الحاج حسن بالاعتداءات المتكررة لجيش الإحتلال وجرف البساتين والممتلكات في جنوب لبنان، حيث ذكر الوزير: "يكرر العدو الإسرائيلي اعتداءاته المدانة بشدة على الاراضي اللبنانية وكان آخرها جرف بساتين الحمضيات في بلدة الناقورة على مقربة من مقر قوات اليونيفيل".

وأضاف أن "هذا الاعتداء يشكل انتهاكًا لسيادتنا وتهديدًا لأمننا الغذائي ويعرض ثروات الوطن وسيادته ومصدر رزق المزارعين لخطر كبير".

في حين طالب "المجتمع الدولي واليونيفيل بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذه الاعتداءات وحماية مزارعينا".

بالمقابل، يستمر جيش الاحتلال بعدوانه على قرى وبلدات الجنوب، حيث نسف عددا من المنازل في بلدة كفركلا.