الجولاني يكلف المدعو مرهف أبو قصيرة وزيراً للدفاع ويعلن دمج جميع الفصائل في سوريا

أعلن القائد العام لغرفة التنسيق العسكري المدعو أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، عن تكليف مرهف أبو قصيرة وزيراً للدفاع ودمج جميع الفصائل في سوريا.

وقالت وكالة الانباء السورية (سانا) إن "الجولاني التقى الفصائل المسلحة لمناقشة شكل المؤسسة العسكرية في سوريا الجديدة".

وأضافت أن "الجولاني كلف مرهف أبو قصرة بأعمال وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة"، مشيرة الى أنه "سيتم دمج جميع الفصائل العسكرية في مؤسسة واحدة تحت إدارة وزارة الدفاع في الجيش السوري الجديد".