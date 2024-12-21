واشنطن تصدر مذكرة توقيف دولية ضد مدير المخابرات الجوية السورية السابق

كشف مصدر قضائي لبناني، أن لبنان تسلم مذكرة انتربول اميركية لتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية السابق اللواء جميل الحسن.

وبحسب وسائل الاعلام اللبنانية :أن المذكرة تسلمها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار يوم الخميس الماضي وفورا قام بتعميمها على كافة الاجهزة الأمنية والمرافق.

وجميل حسن ولد في حمص سنة 1952، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي فيها، ثم انتسب إلى الكلية الحربية عام 1972، في ذات المدينة، وتخرج منها عام 1976، برتبة ملازم جوّي.

وكان في عداد القوات العسكرية التي أرسلها حافظ الأسد، واقتحمت محافظة حماة الثائرة عليه، عام 1982، وأصبحت إدارة الاستخبارات الجوية تحت سلطة اللواء جميل حسن منذ عام 2009، خلفاً للواء عبد الفتاح قدسية.