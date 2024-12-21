سوريا - لبنان - فلسطين

آلاف الإسرائيليين يهاجرون بعد السابع من أكتوبر!


يعتقد الكثير من اليهود في أعقاب هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، أن إسرائيل لم تعد ملاذ آمن لهم في العالم، إذ بعد هجمات حماس على مستوطنات غلاف غزة، فقد العديد من الإسرائيليين شعورهم بالأمان، مما دفع البعض إلى مغادرة البلاد.

وبحسب الإحصاءات الحكومية وتعدادات الهجرة التي صدرت من دول مثل كندا وألمانيا غادر الآلاف إسرائيل منذ بداية العام الحالي. وهناك قلق من أن يؤدي ذلك إلى "هجرة العقول" في قطاعات مثل الطب والتكنولوجيا، بحسب وكالة "الأسوشيتدبرس".

ويتوقع خبراء الهجرة أن يتجاوز عدد الذين يغادرون إسرائيل عدد المهاجرين إليها في عام 2024، وفقًا لسيرجيو ديلا بيرغولا، أستاذ الإحصاء والأستاذ الفخري في الجامعة العبرية في القدس.

وكان تأثير هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول على الهجرة من إسرائيل كافيًا لأن يعترف إسرائيليون بارزون بالظاهرة - ويحذروا مما يقولون إنه "تصاعد معاداة السامية" في الخارج.

كما ذكر نفتالي بينيت، رئيس الوزراء السابق، في حزيران بعد حديث مع أصدقاء يخططون للمغادرة: "هناك شيء يقلقني بشكل خاص: الحديث عن مغادرة البلاد. هذا يجب ألا يحدث." وأضاف: "إسرائيل بحاجة إلى الاحتفاظ بالمواهب".

وبحسب المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، غادر أكثر من 40 ألف إسرائيلي لفترات طويلة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 59% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي المقابل، ذكرت وزارة الهجرة والاستيعاب الإسرائيلية أن أكثر من 33 ألف شخص هاجروا إلى إسرائيل منذ بداية الحرب، وهو عدد مقارب للسنوات السابقة.

كذلك في ألمانيا، تقدم أكثر من 18 ألف إسرائيلي بطلب للحصول على الجنسية الألمانية في عام 2024، أكثر من ضعف العدد في عام 2023. وفي كندا، ارتفع عدد الطلبات للحصول على تصاريح عمل للإسرائيليين بشكل كبير، حيث تلقت الحكومة 5759 طلبًا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مقارنة بـ1616 طلبًا في 2023.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
آلاف الإسرائيليين يهاجرون بعد السابع من أكتوبر!
جيش الإحتلال يتمركز على أنقاض حاجز للجيش اللبناني عند مدخل الناقورة!
جيش الإحتلال يعتقل شخصين في جنوب سوريا
في أول تعليق من حماس بعد إستهداف الحوثيين تل أبيب
واشنطن ترحب بتصريحات السلطات السورية الجديدة وتنتظر خطوات ملموسة!
منظمة الهجرة تنصح السوريين المغتربين بعدم العودة: قد تؤثر على عملية السلام الهشة
الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل اجتماع وفدها في سوريا
طلب الماني بشأن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
مقتل زعيم "داعش" الإرهابي في سوريا
بعد ان ادعوا ان لديهم 900 جندي امريكي ... البنتاعون يكشف عن العدد الحقيقي للجنود الأمريكيين في سوريا.
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك