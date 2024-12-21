جيش الإحتلال يتمركز على أنقاض حاجز للجيش اللبناني عند مدخل الناقورة!

صرّحت مراسلة القناة الروسية، بأن القوات الإسرائيلية جرفت حاجز الجيش اللبناني ومركزه عند مدخل الناقورة بمحاذاة مقر قيادة "اليونيفيل"، وتمركزت على أنقاضه.

وذكرت، أن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا لمنازل في بلدة كفركلا جنوب لبنان، ، كما أضافت بأن الطّيران الحربي الإسرائيلي حلّق على علو منخفض في أجواء قضاء بنت جبيل جنوبا

كما أشارت الوكالة الوطنيّة للإعلام، إلى أن "طائرة مسيّرة إسرائيلية تحلّق على علو منخفض فوق الخيام، سهل مرجعيون، برج الملوك، القليعة، جديدة مرجعيون، دبين وبلاط".