جيش الإحتلال يعتقل شخصين في جنوب سوريا

قام جيش الإحتلال اليوم السبت بإعتقال شخصين في ريف القنيطرة جنوبي سوريا واقتادهم إلى جهة مجهولة، إذ ذكر "تلفزيون سوريا" على حسابه في موقع "فيسبوك" أن "جيش الاحتلال اعتقل شخصين اقتربا من نقطة تابعة لقوات الأمم المتحدة في بلدة جبا بريف القنيطرة قبل انسحابه منها فجر اليوم" .

وأضاف أن "جيش الاحتلال سحب دبابتين من الأراضي السورية بعد توغله في بلدة صيدا الحانوت".

ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد في سوريا، احتل الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في سوريا على طول الحدود مع الكيان.

كما أفادت تقارير إعلامية بأن الجيش الإسرائيلي سيطر على 95% من محافظة القنيطرة السورية، وركب أبراج اتصالات غرب بلدة حضر.

وفي وقت سابق، ذكر رئيس وزراء الإحتلال، إن تل أبيب تسعى إلى إقامة علاقات سليمة مع النظام الجديد في سوريا! مشددا على أن هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل! مؤكدا على أن "الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها".