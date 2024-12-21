في أول تعليق من حماس بعد إستهداف الحوثيين تل أبيب

علّقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت على استهداف حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن تل أبيب، حيث ذكرت الحركة في بيان لها: "نثمن في حركة المقاومة الإسلامية حماس عاليا الموقف الأصيل للإخوة أنصار الله في اليمن الشقيق الاستمرار في إسناد شعبنا الفلسطيني، والانتصار لمظلوميته".

وأضاف البيان، "إننا في حركة حماس إذ نؤكد على العلاقة المتينة والقوية التي تربط الشعبين الفلسطيني واليمني، فإننا نعبر عن مباركتنا وتقديرنا للإخوة في أنصار الله على مواصلة ضرباتهم في قلب الكيان الصهيوني، تضامنا وإسنادا لشعبنا في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها".

وكانت حركة "أنصار الله" قد أعلنت خلال الساعات الماضية، أنها ضربت "هدفا عسكريا في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين 2"، وقال الجيش الإسرائيلي إنه فشل في اعتراضه، وسط تقارير عن وقوع عدد كبير من الإصابات.