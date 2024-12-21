واشنطن ترحب بتصريحات السلطات السورية الجديدة وتنتظر خطوات ملموسة!

صرّحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف بإن واشنطن رحبت خلال الاجتماع في دمشق "بالتصريحات الواعدة من السلطات السورية الجديدة لكنها تتوقع خطوات ملموسة منها"، حيث أوضحت في تصريحات صحفية: "لقد التقيت بممثلي السلطات المؤقتة، بما في ذلك أحمد الشرع، لمناقشة مجموعة المبادئ التي اتفقت عليها الولايات المتحدة وشركاؤنا الإقليميون في العقبة. لقد رحبنا بالتصريحات الواعدة ونتطلع إلى إحراز تقدم بشأن هذه المبادئ، إنها تتجلى في الأفعال وليس فقط في الأقوال".

وأضافت أن الجانب الأمريكي نقل رسالة إلى السلطات السورية الجديدة حول أهمية الشمولية والمشاورات الواسعة خلال المرحلة الانتقالية.

وتابعت ليف "إننا ندعم بشكل كامل العملية السياسية التي يقودها السوريون والتي من شأنها أن تؤدي إلى حكومة شاملة وتمثيلية تحترم حقوق جميع السوريين، بما في ذلك النساء والمجتمعات العرقية والدينية المختلفة".

وذكرت مصادر إعلامية أمس الجمعة أن الوفد الأمريكي الذي يزور دمشق حاليا بحث مع الحكومة السورية المؤقتة رفع العقوبات وقانون قيصر عن الشعب السوري، وشطب "هيئة تحرير الشام" من قوائم الإرهاب.

وأعلنت الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن ثلاثة دبلوماسيين أمريكيين كبارا وصلوا إلى دمشق للقاء أحمد الشرع.