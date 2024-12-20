منظمة الهجرة تنصح السوريين المغتربين بعدم العودة: قد تؤثر على عملية السلام الهشة

أكدت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، ان عودة السوريين بشكل كبير الى بلدهم قد تؤثر على عملية السلام الهشة.

وذكرت المنظمة في بيان، أن "عودة أعداد كبيرة من النازحين السوريين إلى ديارهم ستضغط على البلاد وقد تؤثر على عملية السلام الهشة"، مؤكدة انها "لا تشجع على العودة على نطاق واسع إلى سوريا محذرة من أنها قد تؤدي إلى صراع".

وأوضحت أنها "ستحتاج لإعفاءات من العقوبات من أجل التنمية وإعادة الإعمار في سوريا".