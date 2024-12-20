الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل اجتماع وفدها في سوريا

أكدت واشنطن، اليوم الجمعة، أن دبلوماسيين أمريكيين التقوا مع ممثلين عن "هيئة تحرير الشام" في دمشق، و"ناشطين من المجتمع المدني وأفراد من الطوائف المختلفة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "الدبلوماسيين بحثوا مع "الهيئة" مبادئ انتقال السلطة في سوريا، والتطورات الإقليمية والحاجة إلى محاربة تنظيم "داعش" الارهابي.

وأضاف أنهم "ناقشوا القضايا المتعلقة بمصير صحفي مفقود ومواطنين أمريكيين اختفوا في عهد نظام بشار الأسد".