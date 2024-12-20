بعد ان ادعوا انه لديهم 900 جندي امريكي ... البنتاعون يكشف عن العدد الحقيقي للجنود الأمريكيين في سوريا.

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، عن عدد الجنود الأمريكيين المتواجدين في سوريا.

وقال البنتاغون، "هناك 2000 جندي أمريكي بسوريا وهو أعلى من المعلن سابقا البالغ 900"، مشيرة الى أن "القوات كانت موجودة قبل سقوط الأسد".

وبشأن غزة، قال البنتاغون "لا نتفق مع الادعاءات بشأن الإبادة الجماعية في غزة"، مضيفة "نعتقد أن عددا كبيرا للغاية من الأبرياء قتلوا أو أصيبوا في الحرب سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين".

يشار الى أن فصائل المعارضة السورية أعلنت في (8 كانون الأول 2024) عبر التلفزيون الرسمي السوري، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، وأعلنت روسيا فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.