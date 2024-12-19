داعش الارهابي يعيد سيطراته الوهمية في سوريا.. أكثر من 100 ضحية

كشفت مصادر سورية، اليوم الخميس، أن تنظيم داعش الارهابي أعاد استنساخ أسلوب السيطرات الوهمية في مناطق البادية السورية، مستغلاً الفوضى الأمنية التي تعم البلاد.

وأوضحت المصادر، أن "خلايا داعش الارهابي تنشط حالياً في تسع مناطق ضمن بادية دير الزور وحمص، حيث تتحرك مفارزه عبر السيارات والدراجات النارية على الطرق الرئيسية، خاصة طريق تدمر-حمص، لإقامة سيطرات وهمية تقوم بخطف المدنيين ونقلهم إلى مواقع أخرى لطلب الفدية أو تنفيذ الإعدامات".

وأضافت أن "داعش الارهابي استنسخ هذه الأساليب التي كان ينفذها سابقاً في العراق، حيث تجاوز عدد الضحايا حتى الآن 100 شخص، قُتل معظمهم رمياً بالرصاص، بينما تم احتجاز آخرين للحصول على فدى مالية من ذويهم".

وأشارت إلى أن "نشاط داعش الارهابي يجري على مرأى من ألوية الجولاني، التي لم تتحرك حتى الآن رغم وعودها السابقة بالحفاظ على الأمن، مما يثير تساؤلات حول جدية هذه الوعود".

يُذكر أن تنظيم داعش الارهابي ينشط بشكل ملحوظ في عدة مناطق بسوريا، وسط شكوك بوجود دعم معلوماتي يتيح له التحرك في جغرافيا معقدة.