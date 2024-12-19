سوريا - لبنان - فلسطين

غزة.. مقتل ضابط إسرائيلي و3 جنود طعنا في مخيم جباليا


أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها قتلت ضابطًا إسرائيليًّا و3 جنود في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان: "أحد عناصرنا طعن ضابطا إسرائيليا و3 جنود من نقطة الصفر وأجهز عليهم وغنم أسلحتهم في مخيم جباليا".

وتشن إسرائيل منذ نهاية تشرين الاول 2023، هجوماً برياً واسعاً على قطاع غزة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق لحركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الاول 2023 ، وتردّ إسرائيل بحملة قصف مدمّر على قطاع غزة وعمليات بريّة ما تسبّب باستشهاد قرابة 45 ألف فلسطيني، أغلبهم من المدنيين، وفقاً لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس في غزة.

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