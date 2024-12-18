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سوريا - لبنان - فلسطين
بالصور العصابات الارهابية بسوريا تقتحم مزارات المسيحين في محرده وتدمرها.
وكالة انباء براثا
140
2024-12-18
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بالصور العصابات الارهابية بسوريا تقتحم مزارات المسيحين في محرده وتدمرها.
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