للمرة الرابعة.. المجرم "نتنياهو" يمثل أمام القضاء بتهم الفساد

وصل رئيس الوزراء "الإسرائيلي" المجرم بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لحضور جلسة محاكمته الرابعة ضمن قضايا الفساد الموجهة ضده.

وتُركز جلسة اليوم على القضية المعروفة بـ"الملف 4000"، التي يُتهم فيها نتنياهو بالحصول على تغطية إعلامية مواتية من موقع "واللا" مقابل ضمان امتيازات لشركة الاتصالات "بيزك" التي يملكها شاؤول ألوفيتش.

التهم الموجهة

ويواجه نتنياهو 3 تهم رئيسية:

الملف 1000: يتعلق بحصول نتنياهو وعائلته على هدايا ثمينة مثل السيجار الفاخر والمجوهرات من رجال أعمال أثرياء مقابل تسهيلات ومساعدات في قضايا شخصية وتجارية.

الملف 2000: التفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

الملف 4000: يتعلق الاتهام بعلاقة نتنياهو وشاؤول ألوفيتش، مالك شركة "بيزك" وموقع "والا". وتعتبر القضية الأهم نظرا لأنها تتضمن اتهامات مباشرة بالرشوة واستغلال النفوذ.

وتستمر جلسة اليوم نحو 4 ساعات، حيث تركز هيئة الدفاع عن نتنياهو على تفنيد الادعاءات. وتدّعي الهيئة أن موقع "والا" لم يقدم تغطية إعلامية إيجابية لنتنياهو، بل نشر تقارير تنتقد رئيس الوزراء وسياساته.

وكان من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة أمس الثلاثاء، إلا أن الجلسة ألغيت بعد إعلان مكتبه انشغاله بأمور أمنية طارئة، التي تبين لاحقا أنها زيارة لجبل الشيخ في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

بدأت المحاكمة في عام 2020، بعد تقديم المستشار القضائي السابق للحكومة، أفيخاي مندلبليت، لوائح الاتهام نهاية عام 2019. وأثارت المحاكمة جدلا واسعا في إسرائيل، حيث يصف نتنياهو -الذي ينكر جميع التهم الموجهة إليه- المحاكمة بأنها "مؤامرة سياسية" تهدف إلى الإطاحة به. لكن جهات الادعاء أكدت أن الأدلة المتوفرة، بما في ذلك رسائل إلكترونية واتصالات بين نتنياهو وألوفيتش، تدعم التهم الموجهة.

ومن المتوقع أن تستغرق المحاكمة وقتا طويلا قبل صدور حكم نهائي. وفي حال إدانته، قد يواجه نتنياهو عقوبات تصل إلى السجن، ما قد يضع نهاية لمسيرته السياسية التي استمرت عقودا.