كتائب القسام تعلن مقتل 3 جنود صهاينة باشتباك في جباليا

اعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 جنود صهاينة باشتباك مع مجاهديها في جباليا بقطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان: " اشتبك مجاهدو القسام مع قوة صهيونية راجلة غرب معسكر جباليا واجهزوا على 3 جنود من المسافة صفر ، وشوهدت الطائرات المروحية تخلي القتلى والمصابين".

في غضون ذلك ، اقدم العدو الصهيوني على حرق منازل للمواطنين بمنطقة الخلفاء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة