سوريا - لبنان - فلسطين

كتائب القسام تعلن مقتل 3 جنود صهاينة باشتباك في جباليا


 اعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 جنود صهاينة باشتباك مع مجاهديها في جباليا بقطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان: " اشتبك مجاهدو القسام مع قوة صهيونية راجلة غرب معسكر جباليا واجهزوا على 3 جنود من المسافة صفر ، وشوهدت الطائرات المروحية تخلي القتلى والمصابين".

في غضون ذلك ، اقدم العدو الصهيوني على حرق منازل للمواطنين بمنطقة الخلفاء في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

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