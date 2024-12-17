بيدرسون يحذّر من تصعيد عسكري في سوريا ينذر بـ"كارثة"

حذّر المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، من تصعيد عسكري في شمال شرق سوريا ينذر بـ"كارثة".

وقال بيدرسون في احاطته امام مجلس الامن الدولي ،اليوم الثلاثاء: " مايزال الشمال الشرقي ، وكذلك بعض احياء مدينة حلب، تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من الولايات المتحدة، ولقد شهدت الاسابيع القليلة الماضية اعمالاً عدائية كبيرة، قبل التوصل الى وقف لاطلاق النار بين تركيا والولايات المتحدة على طول نهر الفرات".

واضاف: "انتهت الآن فترة وقف اطلاق النار التي استمرت خمسة ايام . وانا اشعر بقلق بالغ ازاء التقارير التي تتحدث عن تصعيد عسكري، فضلاً عن التقارير التي تتحدث عن حشود عسكرية، وقد يكون مثل هذا التصعيد كارثياً".