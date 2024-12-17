سوريا - لبنان - فلسطين

حزب سوري يدعو لتشكيل جبهة سورية تقف بوجه التوغل الإسرائيلي ويحذر من الأسوأ


أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بيانا أعرب فيه عن إدانته للصمت الدولي والعربي تجاه العدوان الإسرائيلي على سوريا، ودعا لتشكيل جبهة تقف بوجه التوغل الهمجي.

وقال في بيانه: "يدين الحزب السوري القومي الاجتماعي الصمت الدولي والعربي الكبير تجاه العدوان اليهودي على سورية، والذي استهدف مقدرات الجيش السوري، كما شرع بالتوغل في عمق الجنوب وصولا لمشارف محافظة دمشق".

وأضاف: "إن ما يحصل يؤكد المطامع اليهودية في بلادنا، ويُنذر بما هو أسوأ من القصف والتوغل، حيث يخطط هذا العدو لتثبيت الاحتلال والاستيطان في الأراضي السورية من الجولان إلى القنيطرة وربما إلى ريف دمشق حتى".

وتابع: "أمام هذا الواقع، وانطلاقا من حقنا في الدفاع عن أرضنا واستعادتها وحمايتها من العدو، يدعو الحزب السوري القومي الاجتماعي جميع أبناء شعبنا للمسارعة بإيجاد ما يضمن وقف هذا الانتهاك وتشكيل جبهة سوريّة تقف بوجه التوغل الفاضح للقوات العسكرية المعادية، وتعمل على تحرير الأراضي المحتلة".

وأفاد نشطاء سوريون بتوغل دبابات إسرائيلية في قرية صيدا الجولان عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب سوريا

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن "القوات الإسرائيلية فتشت ثكنة عسكرية لقوات النظام السابق في محيط قرية المقرز القريبة من قرية صيدا الجولان، بحثا عن أسلحة وذخائر بعد أن أطلقوا النار في الهواء لمنع اقتراب أي شخص من مواقع التفتيش".

وأضاف أن "هذا التطور العسكري يأتي في ظل تصاعد العمليات الإسرائيلية في جنوب سوريا ويعكس تحركات مستمرة على الأرض في المناطق الحدودية مع الجولان المحتل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كتائب القسام تعلن مقتل 3 جنود صهاينة باشتباك في جباليا
روسيا تعلّق على أخبار وفاة الأسد بحادث تحطم طائرة
ابن عم بشار الأسد: لا أثق بابتعاد قادة سوريا الجدد عن الإرهاب
بيدرسون يحذّر من تصعيد عسكري في سوريا ينذر بـ"كارثة"
حزب سوري يدعو لتشكيل جبهة سورية تقف بوجه التوغل الإسرائيلي ويحذر من الأسوأ
مخاوف اميركية من هجوم تركي وشيك عبر الحدود مع سوريا
سماحة السيد الخامنئي: بسقوط الأسد تصورت أمريكا وإسرائيل بأن المقاومة انتهت
الخارجية الإيرانية: سنعيد فتح سفارتنا في سوريا
الجولاني يعين "سلفياً إيرانياً" مسؤولا عن الشؤون الإيرانية في سوريا
مقتل 12 من عناصر "داعش"الارهابي في سوريا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك