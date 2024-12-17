سوريا - لبنان - فلسطين

سماحة السيد الخامنئي: بسقوط الأسد تصورت أمريكا وإسرائيل بأن المقاومة انتهت


قلل قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، من أن يكون سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد سبباً لإضعاف المقاومة في المنطقة كما تصورت الولايات المتحدة والصهاينة.

وقال سماحته في خطاب له، إن تصور الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض حلفائهما بأن المقاومة ستنتهي هي "فكرة خاطئة".

وتابع "بعدما جرى في سوريا وفي ظل جرائم الكيان الصهيوني، أصبحت لدى الولايات المتحدة وهذا الكيان الغاصب وبعض حلفائهم فكرة بأن المقاومة انتهت او ستنتهي هذه خاطئة تماماً"، مضيفاً "الذي سيتم القضاء عليه هو إسرائيل".

وأوضح سماحته أن "روح السيد حسن نصر الله حية وروح يحيى السنوار حية وشهادتهما لم تخرجهما من الساحة بل أبعدت حضورهما جسدياً فقط لكن روحيهما باقية وفكرهما مستمر وطريقهما سيستمر".

ولفت إلى أن "البعض توهم أن المقاومة انتهت في المنطقة بعد ما تم فعله في سوريا والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لكنهم مخطئون للغاية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سماحة السيد الخامنئي: بسقوط الأسد تصورت أمريكا وإسرائيل بأن المقاومة انتهت
الخارجية الإيرانية: سنعيد فتح سفارتنا في سوريا
الجولاني يعين "سلفياً إيرانياً" مسؤولا عن الشؤون الإيرانية في سوريا
مقتل 12 من عناصر "داعش"الارهابي في سوريا
أحدث بيان لبشار الأسد حول ظروف تنحيه!
صحة غزة: 7 مجازر بالقطاع وحصيلة الشهداء تجاوزت ال ـ45 ألفا!
عملة سورية جديدة، يُتوقع إصدارها قريبًا!
ملتحقا بـ "روح الروح".. استشهاد الشيخ خالد نبهان بقصف إسرائيلي على النصيرات
سفير إيران بدمشق يقدم روايته للأحداث التي سبقت سقوط الأسد
روسيا تجلي دبلوماسيين من سوريا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك