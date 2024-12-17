سماحة السيد الخامنئي: بسقوط الأسد تصورت أمريكا وإسرائيل بأن المقاومة انتهت

قلل قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، من أن يكون سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد سبباً لإضعاف المقاومة في المنطقة كما تصورت الولايات المتحدة والصهاينة.

وقال سماحته في خطاب له، إن تصور الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض حلفائهما بأن المقاومة ستنتهي هي "فكرة خاطئة".

وتابع "بعدما جرى في سوريا وفي ظل جرائم الكيان الصهيوني، أصبحت لدى الولايات المتحدة وهذا الكيان الغاصب وبعض حلفائهم فكرة بأن المقاومة انتهت او ستنتهي هذه خاطئة تماماً"، مضيفاً "الذي سيتم القضاء عليه هو إسرائيل".

وأوضح سماحته أن "روح السيد حسن نصر الله حية وروح يحيى السنوار حية وشهادتهما لم تخرجهما من الساحة بل أبعدت حضورهما جسدياً فقط لكن روحيهما باقية وفكرهما مستمر وطريقهما سيستمر".

ولفت إلى أن "البعض توهم أن المقاومة انتهت في المنطقة بعد ما تم فعله في سوريا والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لكنهم مخطئون للغاية".