الخارجية الإيرانية: سنعيد فتح سفارتنا في سوريا

صرّحت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن نيتها فتح سفارتها في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها، فقد ذكر سفير إيران لدى سوريا حسين أكبري في تصريح له، ان "وجودنا في سوريا كان استشاريا وبطلب من الحكومة السورية وخروجنا منها كان مسؤولا".

وأضاف ان "الوزارة ستعيد فتح سفارتنا في سوريا بمجرد ضمان أمن السفارة وموظفيها"، مشيرا الى ان "الكيان الصهيوني يعتدي على السيادة السورية وينقض اتفاق وقف إطلاق النار".